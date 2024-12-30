Türkiye Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Genç İHH’nin de aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşları öncülüğünde, Filistin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Suriye ve Ukrayna’dakiler başta olmak üzere dünya çocukları için “Küçük Adımlardan, Büyük Vicdan Yürüyüşü” etkinliği yapıldı.

DSÖ’nün İsrail vahşeti raporu: Dehşete düştük - Doktor Kamacı: Tek kelimeyle soykırım gördüm İhya Vakfı öncülüğünde 15 sivil toplum kuruluşunca ilan edilen “Dünya Şehit Çocuklar Haftası” kapsamında, çocukların yer aldığı kalabalık Saraçhane Parkı’nda toplandı. Öğretmenleri ve aileleriyle Beyazıt Meydanı’na yürüdü. Burada yapılan programda çocuklar şiirler okudu, şarkılar söyledi. Etkinlikte, Gazze’de ölen bazı çocukların isimleri de okundu. Grup adına basın açıklamasını okuyan 12 yaşındaki Ahmet Göktaş, şu ifadeleri kullandı: “Anne sütüne erişemeyen bebeklerin haline, oyun çağındayken bombalar altında katledilen çocuklar için reva görülen muameleye isyanım var. Ey insanlık. Bu gidiş nereye? Bilim, fen, teknik, doyumsuz servet, sana insanları öldürmeyi, kalanları da esir ve köle yapmayı mı öğretiyor? Ey dünya devletleri, Gazze’de, 15 aydır devam eden katliama, niçin ‘dur’ diyemiyorsunuz?” AA

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