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19 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

"Kudüs Şairi" ebediyete uğurlandı

19 Ekim 2019, Cumartesi 18:00
Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alınan ve dün öğle saatlerinde vefat eden yazar, fikir adamı Nuri Pakdil için Ankara Hacı Bayram Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

'Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir, üstünde bir tül gibi Kudüs vardır'

Ankara Şehir Hastanesi'nde 85 yaşında vefat eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Pakdil ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski bakanlar Bekir Bozdağ, Mehdi Eker, Efkan Ala, Suat Kılıç, Emrullah İşler, Beşir Atalay, Ali Babacan, Pakdil'in sevenleri ile yakın arkadaşlarından yazar Rasim Özdenören de törende hazır bulundu.

Pakdil ailesine taziyelerin iletilmesinin ardından eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Cenaze namazının ardından bir genç, "Kudüs Şairi"nin bir şiirini okudu. Pakdil'in tabutu daha sonra tekbirler eşliğinde cenaze arabasına taşındı. Pakdil'in cenazesi, toprağa verilmek üzere, Taceddin Dergahı'na götürüldü.

Pakdil'in cenazesi toprağa verildi

Nuri Pakdil'in naaşı, Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'na getirildi. Pakdil'in tabutunun üzerine Kudüs'ü temsilen şal örtüldü. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Adalet Bakanı Gül, Kamu Başdenetçisi Malkoç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ali Ağıroğlu, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, eski bakanlardan Mehdi Eker, Efkan Ala, Beşir Atalay, Akif Çağatay Kılıç, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Pakdil'in sevenleri ile yakın arkadaşları defin törenine katıldı.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, defin işleminin ardından Pakdil'in kabri başında dua etti. 

Cenazeye katılanlar, dualar eşliğinde Pakdil'in kabrine toprak attı.

Oktay ve beraberindekiler, daha sonra taziyenin kabul edildiği Hamamönü'ndeki Mehmet Akif İnan Vakfı'na giderek başsağlığı dileklerini iletti.

AA

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