Kur’ân kursları kapatılamaz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, güncel konularda değerlendirmelerde bulundu.

KKTC’de Anayasa Mahkemesinin Kur’an kurslarıyla ilgili aldığı karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saner, Anayasa Mahkemesine açılan davanın, Din İşleri Başkanlığında çalışanların üye olduğu ilgili sendikanın, Din İşleri Komisyonunun hafızlık eğitimi düzenleme yetkisi olup olmadığına dair bir dava olduğunu belirtti. Saner, mahkemeden Kur’an kurslarının kapatılmasıyla ilgili bir karar çıkmadığının altını çizerek, “KKTC Müslüman bir ülke, Kur’ân kurslarını kapatmak söz konusu olmaz. Dava konusu, hafızlık kurslarının nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili açılan bir davaydı. Bu kursların sonunda, sınavı kazanarak gerekli terfileri alanların doğru terfi alıp almadığıyla ilgili açılan bir davanın sonucunda bu olaylar gerçekleşti” değerlendirmesinde bulundu.