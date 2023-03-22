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22 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Kuraklığa karşı acil çözüm üretilmeli

22 Mart 2023, Çarşamba 18:29
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, “Kuraklık riskine karşı çözümler üretilmeli” ifadelerini kullandı.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada kuraklık tehlikesine dikkat çekerek, “ Mutfaktan tarlaya kadar her alanda suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmak mecburiyetindeyiz. Bir damla suyu bile israf etme lüksümüz yok” dedi. Ülkemizin de içerisinde yer aldığı Doğu Akdeniz Havzasının küresel iklim değişikliğinden etkilenen bölgelerden birisi olduğunu belirten Çelik, Meteoroloji verileri ve yapılan araştırmalara göre önümüzdeki yıllarda kuraklığın çok daha tehlikeli bir hale gelebileceğini vurguladı.

Bir damla suyu bile israf etmemeliyiz

Ülkemizin su varlığı açısından Dünyada “Su Fakiri Ülkeler”  içerisinde yer alması nedeniyle suyun tasarruflu kullanılması bakımından herkese çok önemli görevler düştüğünü belirten Çelik, “ Kuraklıkla karşı karşıya kaldığımız bu süreçte su kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımını amaçlayan politikalar belirlenerek en verimli şekilde kullanımı planlanmalı ve acil eylem planları devreye alınmalıdır. Artık bir damla suyun değerini çok iyi bilmemiz lazım. Mutfaktan tarlaya kadar her alanda suyumuzu bilinçli ve tasarruflu kullanmak mecburiyetindeyiz. Bir damla suyu bile israf etme lüksümüz yok” değerlendirmesinde bulundu.

Bilimsel çalışmalara ağırlık verilsin

Çelik, kuraklığın etkilerinin en aza indirilmesine yönelik acil çözümlerin üretilmesi gerektiğini belirterek “ Kuraklığın meydana getireceği olumsuzluklar deprem ya da sel felaketlerinden çok daha vahim sonuçlar doğurabilecek boyuttadır. Dolayısıyla kuraklık tehlikesini göz ardı etmeden 85 milyon insanın gıda güvenliğini sağlayacak tedbirlerin acilen alınması gerekir. Susuz ne bitkisel üretim ne de hayvansal üretim olamaz. Bu çerçevede ülkemizin 10-20 yıl ya da 50 yıl sonrası için bitkisel ürün deseni ve buna bağlı olarak hayvancılık modelinin şimdiden planlanması gerekir. Kuraklığa dayanıklı, daha az suya ihtiyacı olan ürünler ile kaba yem bitkilerinin ekimi teşvik edilerek desteklenmeli ve akademik anlamda da bilimsel çalışmalara ağırlık verilmelidir” İfadelerini kullandı.

 

Faturası ağır olabilir

Suyun tarımda verimli kullanılmasının yanında bireysel olarak da tasarruflu kullanıma yönelik acilen su seferberliği başlatılması gereğine işaret eden Çelik “ Suyu evimizde, iş yerimizde bitkisel ve hayvansal üretim alanlarında her nerede olursa olsun tasarruflu kullanma konusunda acilen seferberlik içerisinde olmamız lazım. Artık suyun petrolden daha değerli olduğu gerçeğini sadece söylemde değil eylemde de görmeliyiz. Dolayısıyla ülkemizin geleceği için suyu tasarruflu ve verimli kullanmalıyız. Aksi halde bunun faturası gerek çiftçilerimiz gerekse tüketicilerimiz ve nihayetinde ülkemiz için ağır olabilecektir.” dedi.  Ankara - aa

Tasarruf şart

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, su azlığı sınıfına giren ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin kişi başına yıllık su tüketiminin 1.313 metreküp olduğunu hatırlatarak “2030 yılına kadar ülke nüfusumuzun 100 milyona varacağı tahmin edildiğinde kişi başına kullanılabilir su miktarımız 1.120 metreküpe düşebilir ve ülkemiz suyu kıt ülkeler sınıfında yer alabilir. Su kaynakları ülkelerin en önemli doğal zenginlikleri arasında bulunuyor. Suyu tasarruflu kullanmak durumundayız” dedi. Bayraktar, “Yeterli sulama yapılamaması durumunda ise birçok üründe verim kaybı yaşanabiliyor. Su yetersizliği ürün tercihlerini de etkiliyor, üreticilerimiz daha az su isteyen ürünlere yöneliyor. Bilinçsiz ve yetersiz sulamaya bağlı üretim düşüklüğü gıda arzının gerilemesine neden oluyor ve neticede ise yaşanan bu olumsuz durum tüketici fiyatlarına olumsuz yansıyor” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - Ahmet Terzi

AA

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