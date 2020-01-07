Kurtköy'de son durum?

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, iniş yapan bir uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Uçaktaki 164 yolcunun güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayollarına ait uçak, inişten sonra Kurtköy Havalimanı'nda pistten çıktı.

Herhangi can kaybı ve yaralanma olmazken pist, ilk olarak saat 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.

Havalimanında yapılan çalışmaların ardından uçuşların saat 20.00'ye kadar durdurulmasına karar verildi. Yetkililer, çalışmaların daha erken tamamlanması halinde pistin belirtilen saatten önce yeniden uçuşlara açılacağını ifade etti.

İstanbul Valiliği açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah -İstanbul seferini yapan özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağının, bugün 09.43'te Kurtköy Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıktığı belirtildi. Açıklamada ayrıca uçuşların geçici bir süre durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

THY'den 6 ek sefer

Olay nedeniyle Kurtköy Havalimanı kalkışlı ve varışlı birçok seferini iptal etmek zorunda kalan THY, İstanbul'a gelmek üzere Anadolu'daki havalimanlarında bekleyen yolcuları için İstanbul Havalimanı'na 6 ek sefer planladı.

Yolcuların mağdur olmaması için bu kararı alan şirket, ek seferlerle İstanbul Havalimanı'na seyahat edecek yolcularına Kurtköy Havalimanı'na kara yolu ile ulaşım imkanı da sunacak.

Planlanan ek seferler ise şu şekilde:

"TK 6965 Ankara-İstanbul, TK 6963 Antalya-İstanbul, TK 7787 İzmir-İstanbul", TK 7783 Diyarbakır-İstanbul, TK 7789 Samsun-İstanbul TK 7785 Trabzon- İstanbul."

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15.00'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel hava yolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Yaşanan durum nedeniyle 7 Ocak tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler."

Bu arada THY'nin Kurtköy Havalimanı'na gelen 6 uçağından 5'i, İstanbul Havalimanı, biri ise Ankara'ya yönlendirildi.

İstanbul Havalimanı, yönlendirilen uçaklar için hazır

Öte yandan, Kurtköy Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması ve pistin kapatılması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçaklar için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçaklar için yeterli kapasitenin bulunduğu öğrenildi.

Pegasus Havayolları açıklaması

Pegasus Havayolları'ndan yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Sharjah-Sabiha Gökçen seferini yapan PC747 sefer sayılı TC-CCK kuyruk tescilli uçağımız, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. Yolcularımızın ve ekibimizin emniyetli şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Gerekli inceleme başlatılmış olup gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir."