Kuryeler özel sağlık sigortası istiyor

Ankara Yük Taşımacılığını Destekleyici Hizmet Verenler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Akpınar, kuryelerin yaptıkları işin niteliği bakımından “tehlikeli meslek” sınıfına alınmasına yönelik düzenlemeye ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Akpınar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca kuryelere yönelik hazırlanan yönetmelik değişikliği taslağına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Akpınar, motokuryelerin günde 12-16 saat çalıştığını, yaşadıkları ölümlü kaza sayısının yılda 300 ile 500 arasında olduğunu ifade etti. “Bizim kaportamız bedenimiz, sermayemiz canımız. En ufak kazada ya bir yerimiz kırılıyor ya da bir yerimiz kopuyor. Bu nedenle tehlikeli meslek sınıfına girmemiz gerekiyor.” diyen Akpınar, tüm firmaların kuryelere özel sağlık sigortası yaptırmasına yönelik bir düzenlemeye de ihtiyaç olduğunu söyledi. Akpınar, “Şu an 3 firma bunu yapıyor. Bu firmalardan 2’si ücret almıyor. Yönetmelik kapsamında kuryeden ücret alınmadan tüm firmalar için özel sağlık sigortası zorunlu hale getirilebilir.” dedi.