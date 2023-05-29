Kutlama azgınlığı cinayet getirdi

13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından Ordu’nun Gülyalı ilçesinde seçim kutlamaları sırasında İYİ Parti üyesi olduğu belirtilen Erhan Kurt adlı kişinin bıçaklı saldırı sonucu öldüğü belirtildi.

Voa Türkçe’nin haberine göre, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “Bu akşam İYİ Parti’mizin Ordu İli Gülyalı İlçesi üyemiz ve sandık görevlimiz Erhan Kurt İlçe Başkanlığımızın önünde gerçekleşen bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Erhan kardeşimize Allah’tan rahmet ailesi, sevenleri ve İYİ Parti camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz, Millet olarak bizleri ayrıştıran dilin sonucu olan bu hain saldırıyı ve tüm fail/failleri nefretle kınıyoruz. Sürecin kararlı takipçisi olacağız” dedi. Haber Merkezi

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