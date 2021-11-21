“HELALLEŞME, TÜRKİYE’NİN İHTİYACI OLAN BİR SÖYLEM. DİĞER MUHALEFET PARTİLERİ DE SAHİPLENİP ARKASINDA DURURSA KUTUPLAŞMANIN ÜRETTİĞİ DUVARLAR BERLİN DUVARI GİBİ YIKILIR.”

CHP’NİN PAYINI KABULLENMEK

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: “Kemal Beyin çağrısını kurumsal olarak CHP’nin şimdiye kadar yaşananlardaki payını kabullenmek diye görüyorum. Bu söylemden hukuken affedeceğiz anlamı çıkmıyor.”

HESAPLAŞMANIN İKİ BOYUTU

“Elbette bilinçli yapılan hata ve eylemlerin hukukî tarafı var. Ama işin bir de zihnî tarafı var. Zihniyetle hesaplaşmak siyasetin işi. Mahkemelerin işi olana zihniyeti de dahil ettiğiniz zaman herşey karışıyor.”

FARKLI BİR GELECEK TAHAYYÜLÜ

“Kemal Bey hem muhalefetteki aktörlerin liderleri bazında bir güven oluşturdu, hem de siyaseti yalnızca iktidar karşıtlığı üzerinden değil de daha farklı bir gelecek tahayyülü üzerinden yapıyor.”

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Kutuplaşma duvarı bu çağrıyla yıkılır

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helÂlleşme’ çağrısının muhalefetteki diğer partiler tarafından da sahiplenilmesi durumunda Türkiye’deki kutuplaşmanın meydana gelen duvarlarının yıkılabileceğini söyledi.

T24’e konuşan ve “Kemal Beyin sözleri rastgele söylenmiş sözler değil, bir hamle yapıyor” diyen Ağırdır, Kılıçdaroğlu’nun söyleminin Türkiye’nin de ihtiyacı olan bir söylem olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu’nun bir süredir bir stratejisi olduğunu söyleyen Ağıdır, daha önce yine Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilen mesajlara dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun ‘Cumhuriyeti demokratikleştirelim’, ‘sosyal devleti yeniden inşa edelim’ gibi daha önce birçok mesaj verdiğini hatırlatan Ağırdır, “Bütün bunlardan bakıldığı zaman Kemal Bey şu anda muhalefetin önderi gibi. Kemal Bey bu konuda hem bir yandan muhalefetteki aktörlerin liderleri bazında bir güven oluşturmuş durumda hem de siyaseti yalnızca iktidar karşıtlığı üzerinden değil de daha farklı bir gelecek tahayyülü meselesi üzerinden yapıyor” dedi.

Helâlleşme değerli bir başlangıç

CHP içinden de Kılıçdaroğlu’na itiraz gelebileceğini ancak bu itirazlara rağmen sonuçta Kılıçdaroğlu’nun söylediklerinin olacağını söyleyen Ağırdır, ‘helâlleşme’ çağrısını ise şöyle yorumladı:

“Kemal Beyin çağrısını gönülden ve kurumsal olarak da CHP’nin şimdiye kadar yaşananlardaki payını kabullenmek diye görüyorum. Kemal Beyin söyleminden hukuken affedeceğiz anlamı çıkmıyor. Bu söylem onu kapsamıyor daha gönülden bir ifade. Türkiye’nin de buna gerçekten ihtiyacı var. Bu helâlleşme ve yüzleşme meselesinin de katmanları var. İşin bir de zihni tarafı var. Biz hep şöyle bir hata yapıyoruz. Hukukun konusu olan suçlar ve cezalar ile zihniyetle hesaplaşmayı aynı çuvala koyuyoruz. Zihniyetle hesaplaşmak siyasetin marifeti. Mahkemelerin işi olana zihniyeti de dahil ettiğiniz zaman her şey karman çorman oluyor. Nitekim Türkiye böyle yaptığı için ‘toplumsal ruhumuzda hallettik’ dediğimiz bir mesele yok. Kemal Beyin söylemine verilen tepkilerde de aynı zihni karışıklığı görüyorum. İnsanların canına kastedenleri affedelim demiyor ki onlar mahkemelerin işi. Ama zihni mesele olarak buna en azından itiraz etmeyen veya toplumda bunun karşılığı olan zihniyet ve bakış açılarına bir barışma daveti yapıyor. Bu şekliyle çok değerli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum çünkü bir başlangıç noktasına ihtiyacımız var. Çok değerli bir başlangıç olarak görüyorum.”