‘Lehime karar veren hâkimler görevden alındı’

Yargı kararıyla Meclis’e dönen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT TIR’ları dâvâsı yargılamalarında lehine karar veren hâkimlerin ertesi gün adliyelerde görülmediğini, özel kararnamelerle görevden alındıklarını söyledi.

“Ben bu olayı Enis Berberoğlu’nun Meclis’e dönmesi ya da hapisten çıkması olarak görmüyorum” diyen Berberoğlu, “Şu anda bizim hesaplarımıza göre 61 yıl ceza isteniyor. Alabileceğim en yüksek ceza 5 yıl 10 ay ile aldığım eski ceza. Hapse girebilir miyim bu sebeple? Girebilirim, ama mutlaka çıkarım. Bu tamamen 14. Ağır Ceza’nın yargısız infaz kısmı. Uygulamayacaklarını bilmeme rağmen itiraz edeceğim. Burada mesele onlara hukuku öğretmek” ifadelerini kullandı.

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