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13 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

'Libya'da ateşkes anlaşması imzalanmasını temenni ediyorum'

13 Ocak 2020, Pazartesi 17:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 1,5 saat süren basına kapalı baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Conte, ortak basın toplantısı düzenlendi.

Konuşmasına, Libya'da yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ettiğini söyleyerek başlayan Erdoğan, Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleriyle ilgili, "Öyle zannediyorum akşam saatlerinde nihayete erecek,olumlu istikamette devam ettiği bilgisini aldım. Temennim odur ki noktayı orada koymak suretiyle barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı olur. Bu çalışmalar bir yerde Berlin sürecinin de altyapısını oluşturacaktır. Buradan çıkacak metinle beraber Berlin'e gideceğiz. Berlin'de yapılacak çalışmayla bu işi sağlam bir zemine oturtmuş olacağız. Temennim odur ki bu sağlam zemine oturtulan ateşkes, tüm Libyalı kardeşlerimizin geleceği için bir barış temelini oluşturur." dedi.

"İtalya Başbakanı Conte'ye İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasına yönelik çabalarımıza İtalya'nın desteğini beklediğimizi vurguladım." ifadesini kullanan Erdoğan ayrıca, Türkiye ile İtalya arasında 2012'den bu yana yapılamayan hükümetler arası zirve toplantısının, bu sene icra edilmesi konusunda mutabık kaldıklarını da dile getirdi.

Conte: Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını umut ediyorum

İtalya Başbakanı Conte de, "Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece girileceğini umut ediyorum." dedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de gelecek hafta (19 Ocak) düzenlenmesi planlanan zirveye atıfta bulunan konuk başbakan, "Berlin Süreci sayesinde Libya'da gerginlik yerini bir siyasal sürece bırakacaktır. İtalya olarak amacımız bölünmemiş, bağımsız ve egemen bir Libya olması." diye konuştu.

İtalya, Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine tepki gösteriyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Libya, ateşkes, temenni
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