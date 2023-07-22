Mahkemeler ‘göreve başlatın’ diyor, YÖK duymuyor

OHAL döneminde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle görevlerinden ihraç edilen ‘Barış Bildirisi’ imzacısı akademisyenlerin yaklaşık 7 yıldır verdikleri mücadele devam ediyor.

OHAL Komisyonu’nun yıllarca başvurularını raflarda bekletmesinin ardından yargı yolu açılan, idare mahkemelerinin göreve iade kararı verdiği akademisyenler bu kez de görevlerine başlatılmama uygulamasıyla karşı karşıya. Yargı kararının 30 gün içerisinde üniversiteler tarafından uygulanması kanuni zorunlulukken 45 günü bulan süreler geçmesine rağmen görevlerine başlatılmayan akademisyenler söz konusu adımı atmayan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmaya başladı. Gazete duvar’ın haberine göre akademisyen Mustafa Kemal Coşkun, YÖK Yönetim Kurulu’nun mahkemenin verdiği iade kararına karşı bir adım atamayacağını dosyaları onaylaması gerektiğini söyledi. Haber Merkezi

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