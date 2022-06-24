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24 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

24 Haziran 2022, Cuma 16:15
Tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden Nakşibendi Tarikatı Şeyhlerinden, Büyük İslam Alimlerinden, İsmailağa Cemaati Öncüsü Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi ebedi yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin cenazesi, Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından, büyük bir konvoy eşliğinde Fatih Camisi'ne götürüldü.

Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından, Mahmut Eren tezkiye konuşması yaptı.

Daha sonra bir konuşma yapan Ahmet Ustaosmanoğlu, kendilerine en çok "Efendi Hazretlerimiz, kendisinden sonra kimi yerine bırakacak?" sorusunun sorulduğunu belirtti.

Bu soruya karşı mümkün olduğu kadar cevap verdiklerini ifade eden Ustaosmanoğlu, "Ama duymayanlarınız olabilir. Bize bu görevi- vasiyetini, kardeşlerimize anlatmamızı söylemiştir. 'Benden sonra' tabirini kullanarak, 'Son nefesimden sonra yerime Hasan (Kılıç) Efendi Hocamızı temsilci olarak ve cemaatin başı olarak bırakıyorum.' Bana defalarca onu korumamı, kollamamı tembih etti. Bu hakikati söyledim. Allah hepinizden razı olsun, rızasına uygun davranmayı muvaffak kılsın." dedi.

Cenaze töreninde daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mahmut Ustaosmanoğlu için dua etti.

Ustaosmanoğlu'nun cenazesi defnedilmek üzere Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'ne götürüldü.

Cenaze törenine katılan sevenleri de Fevzipaşa Caddesi'nden, cenazenin toprağa verileceği mezarlığa doğru yürüdü.

Fatih Camisi'nin bulunduğu Fevzipaşa Caddesi trafiğe kapatılırken camiye bağlanan tüm ara sokaklar, polis ekipleri tarafından bariyerlerle kapatıldı.

Vatandaşlar cami ve çevresindeki doluluğa göre kontrollü olarak alana alınırken bazı sivil toplum kuruluşları, cenaze törenine gelen vatandaşlara su ve ikramlık dağıttı.

Ellerinde seccadeleriyle camiye ulaşmak isteyen vatandaşlar, Edirnekapı'dan Saraçhane'ye kadar Fevzipaşa Caddesi'ne bağlanan tüm cadde ve sokakları doldurdu.

Polis ekiplerinin yanı sıra Fatih Belediyesi zabıta ekipleri de önlem alırken belediyeye bağlı temizlik işleri ekipleri de cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

İsmailağa Camisi şehir dışından gelenler için gece boyunca açık bırakılırken bazı vatandaşlar Fatih Camisi'ne sabah erken saatlerde geldi.

Asya, Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar'dan çok sayıda kişinin yanı sıra Avrupa'da yaşayan Türklerden de cenaze törenine katılım olduğu görüldü.

Birçok ülkeden din adamlarının da katıldığı cenaze töreninde vatandaşlar, namaz için Fatih Camisi'nin avlusunda saf tuttu.

Cenaze töreni dolayısıyla Fatih Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve sela okundu.

AA

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