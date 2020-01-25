Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

Elazığ'da dün akşam meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor. Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Elazığ'da önceki akşam saat 20:55'te meydana gelen 6,8'lik depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
Saat 13:14'te meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi.