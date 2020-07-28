Malezyalı kuruluş WADAH'tan Türkiye'ye Ayasofya Camii tebriği

Malezyalı sivil toplum kuruluşu Malezya Bilinçli Toplum Hareketi (WADAH), Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in ibadete açılmasını desteklediklerini bildirdi.
Malezyalı sivil toplum kuruluşu Malezya Bilinçli Toplum Hareketinin (WADAH), Başkanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ahmed Azam Abdul Rahman, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin aldığı kararı tebrik ederek, "WADAH olarak Türk yüksek mahkemesinin aldığı kararı destekliyor, bu kararın tarihsel gerçeklikle örtüştüğüne inanıyoruz." ifadesini kullandı.
Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasının Türkiye'nin dirilişi ve egemenlik mücadelesinin bir sembolü olduğuna işaret eden Ahmed, "Bu tarihi olay, bir asırdır Batı egemenliği ve hegemonyası altında çile çeken İslam'ın hakiki dirilişi ve canlanmasını ateşlemiştir." ifadelerini kullandı.
AA