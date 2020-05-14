Mansur Yavaş’tan Gökçek’e suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisinden önce bu makamda bulunan Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘acil’ diyerek Belediye Meclisi’ne getirdiği Tatlar Arıtma Tesisi’nin ve su borularının yenilenmesi işi için kredi talebi 2019 yılında Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesine rağmen Meclis’te reddedilmiş, 2020 yılında ise ertelenerek ötelenmişti. Eski başkan Melih Gökçek’in Tatlar Arıtma Tesisleri’nin yenilenmesi amacıyla Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nden 2007 ve 2009 yılında 536 milyon TL borçlanma yetkisi aldığı ancak bu paranın başka işlerde kullanıldığı iddia edildi. Yeniçağ’ın haberine göre, Mansur Yavaş, arıtma tesisinin yapılması için kredi alınmasına rağmen halk sağlığını tehdit eden işin yapılmaması nedeniyle, Melih Gökçek hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘çevrenin taksirle kirletilmesi’ suçlarından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Okunma Sayısı: 160

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.