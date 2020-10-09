Maraş 46 yıldır kapalıydı

Kuzey Kıbrıs, 46 yıldır kimsenin girmediği ve hayalet şehre dönüşmüş olan Maraş sahillerini dün yeniden halka açıldı.

Hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, “Kendi toprağımızdan kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak için çalışmalarımızı başlatıyoruz” demişti.

Erdoğan da Maraş’ın açılmasına Türkiye’nin her tür desteği vereceğini ifade etmiş ve “Maraş Ada’daki çözümsüzlüğün bir parçasıdır. Kıbrıs’ın geleceğini artık hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık” diye konuşmuştu.

BM, Kıbrıs, Yunanistan ve Rusya’dan tepki

BM Genel Sekreteri’nin Sözcüsü Stéphane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres’in Maraş’ın açılma kararından kaygı duyduğunu aktardı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kıbrıs’ta 46 yıldır sivil kullanıma kapalı olan Maraş’ın halka açılması kararına tepki gösterdi.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anas- tasiadis Maraş’ın açılması kararının BM kararlarının ihlâli anlamına geldiğini söylüyor. Yunanistan’dan yapılan açıklamalarda da Maraş’ın açıl- masının Ada’da diplomatik çözümü tehlikeye attığı vurgulandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, Kuzey Kıbrıs’ın bu kararının ‘kabul edilemez’ olduğu ifade edildi ve Kremlin’in gelişmelerden ciddî endişe duyduğu belirtildi. ajanslar