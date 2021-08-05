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5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Meclis acilen toplanmalı

05 Ağustos 2021, Perşembe 00:01
TÜRKİYE GÖRÜLMEMİŞ ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE EDERKEN TBMM’NİN TATİLE ARA VERİP OLAĞANÜSTÜ TOPLANMASI İSTENİYOR.

TAM BİR MİLLî FELÂKET

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu: “Bugün yaşadığımız tam bir millî felâket. Binden fazla noktada yangın, yüz bin hektarı geçen bölgeyi sarmış durumda. TBMM’nin bu konuyu görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı yapması gerektiğini düşünüyoruz.”

BU KRİZ MECLİSLE AŞILIR

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu: “Meclis tatile ara verip âcilen toplanmalı. Türkiye bu krizi ancak Meclis çatısı altında alınacak tedbirlerle aşabilir.” HDP Van Milletvekili Sezai Temelli: “Bu kadar felâket varken Meclisin tatilde olması doğru değil.”

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Meclis acilen toplanmalı

Siyasi parti temsilcileri günlerdir süren orman yangınları devam ederken tatile giren Meclis’i göreve çağırdılar.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, parti olarak, Anayasa’nın 93. Maddesi gereğince Meclis’i âcilen göreve çağırdıklarını belirterek, “Akl-ı selimden bu kadar uzaklaşmış, sorun çözmekten aciz, devamlı yeni sorunlar üreten bir iktidardan yangınları en kısa zamanda söndürmesini ve ülkemizin en az zayiatla bu işten çıkmasını bekliyoruz. Ancak nafile. Yardım için devletten destek göremediği için kendini yalnız hisseden binlerce vatandaşımızın çaresizliği asla hafızamızdan silinmeyecek. Her gittiğimiz yerde vatandaşlarımız ‘devlet nerde?’ diye sormaktadır. Bu sözün ağırlığı altında ezilmeyenler devletin kapasitesini yok etme derdindeler. Saraylardan, VİP uçak ve şatafat içerisinde itibarından tasarruf etmeyen iktidar, tedbire gelince her türlü tasarrufu fazlasıyla yapıyor, orman yangınlarında kullanılacak uçak almayı ve etkin bir afet kriz planı hazırlamayı akıl edemiyor” dedi.

Liyakat yok edildi

“Devletin beyni ve kapasitesi kurutulmuş, kurumsal kalite, liyakat yok edilmiştir” diyen Yeneroğlu, şunları söyledi: “Bu gafillikle ülke uzun zamandır yönetilemez hale gelmiştir. İktidar akıl almaz açıklamalarla sorumluluktan sıyrılma telaşındadır. Günlerdir beceriksizliklerini algı operasyonları ve manipülasyonlarla kapatmaya çalışıyorlar. İktidar kanalları resmî ve gayriresmî olarak yalan haber yayıp beceriksizlerinin konuşulmasını önlemeye çalışmaktadırlar. Meclis tatile ara verip âcilen toplanmalıdır. Afetlere etkin şekilde müdahale edilmesi, afetlerin önlenmesi ve zararlarının giderilmesi ile afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının belirlenmesi amacıyla âcilen rasyonel bir planlama hazırlamalıyız. Türkiye Cumhuriyeti bir ve bütün olarak ancak meclis çatısı altında alınacak önlem ve tedbirlerle bu krizi hakkıyla aşabilir.”

Olağanüstü toplantı yapılsın

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM’yi göreve çağırdı. Tatlıoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi: “Bugün yaşadığımız tam bir millî felâket. Binden fazla noktada yangın, yüz bin hektarı geçen bölgeyi sarmış durumda. Milletimiz kafasında büyük tartışmalar var. Tam bu noktada TBMM’yi bu konuyu görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı yapması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle de TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yetki ve sorumluluklarına dayanarak TBMM’yi olağanüstü toplantıya davet etmesini bekliyoruz. Bu çağrıyı yapıyoruz ki milletin vekilleri, bu felâketin nedenlerini, eksikliklerini ve neler yapılabileceğini ve yeni dönem sıkıntılar için ne gibi hazırlık yapılması gerektiğini konuşsun, tartışsın ve yol haritası çıkarsın.” HDP Van Milletvekili Sezai Temelli de “Türkiye’de bu kadar felaket varken meclisin tatilde olması doğru değil. Meclis bir an önce toplanmalı” çağrısında bulundu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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