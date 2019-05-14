Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı: S-400 Türkiye güvenliği konusudur

Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, bugün Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve ABD'nin Ankara Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier'le görüştü.

Görüşmelerde ana gündem maddeleri, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi ve bu sürecin Ankara-Washington hattında ortaya çıkardığı F-35 gerilimiydi.

Rus elçi ile görüşen Bozkır, "S-400 alımı ne NATO ittifakına ne ABD'ye karşı bir harekettir. Tamamen Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bir konudur. Rusya ile anlaşmamıza sadık kalarak olarak bunu sürdürüyoruz" dedi.

Bozkır, ABD Maslahatgüzarı'nı da kabul etti. Jeffrey Hovenier o görüşmenin ardından, "Aramızda bazı konular var, bunları ele alıyoruz ve birlikte çalışıp üstesinden geleceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.