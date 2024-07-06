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7 TEMMUZ 2024 PAZAR - YIL: 55

Meclis’te muhalefet dışlandı

06 Temmuz 2024, Cumartesi 21:36
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN BİR YILLIK KARNESİ BELLİ OLDU. MUHALEFET PARTİLERİNİN HİÇBİR TEKLİFİ GÜNDEME ALINMADI. 206 ÖNERGESİ REDDEDİLDİ. AKP’DEN 5 MİLLETVEKİLİ TOPLAM 16 ÖNERGE SUNDU.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından bir yasama dönemi boyunca yaptığı çalışmaların karnesi netleşti. Meclis Başkanlığı’nın DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun soru önergesine verdiği cevaba göre 3 Haziran’dan 2023-11 Haziran 2024 arasında milletvekilleri, toplam 12 bin 512 soru önergesi sundu. Bu önergelerin 2 bin 76’sı süresi içinde, 4 bin 574’ü süresi geçtikten sonra yanıtlandı. 5 bin 5 önerge cevaplanmazken 855 önergenin de cevaplanma süresi içinde olduğu kaydedildi.

EN FAZLA SORU ADALET BAKANLIĞI’NA

Gazeteduvar’ın haberine göre en fazla soru yöneltilen bakanlık, 1820 önerge ile Adalet Bakanlığı oldu. Adalet Bakanlığı’nı 1626 önerge ile İçişleri Bakanlığı, 1424 önerge ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve 1029 önerge ile Tarım ve Orman Bakanlığı takip etti. Adalet Bakanlığı milletvekillerinin sunduğu 1820 önergenin 1271’ini yanıtladı.

MUHALEFETİN 206 ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

Toplam 206 önerge Meclis İç Tüzük hükümlerine uygun olmadığı gerekçesiyle iade edildi. Önergeleri en çok iade edilen milletvekilleri DEM Parti’den Ayten Kordu (9), Ceylan Akça Cupollo (10), Newroz Uysal Aslan (10), Ömer Faruk Gergerlioğlu (11), Serhat Eren (11) ve CHP’den Seyit Torun (7) oldu. Muhalefet partilerinden 82 milletvekilinin önergeleri en az bir kez İç Tüzük’e uygun bulunmayarak reddedildi.

AKP’NİN 5 MİLLETVEKİLİ 16 ÖNERGE VERDİ

Soru önergelerinin siyasi partilere dağılımına bakıldığında en çok önerge veren partinin 4 bin 982 önerge ile CHP olduğu görüldü. CHP’yi 4 bin 668 önerge ile DEM Parti, bin 734 önerge ile İYİ Parti takip etti. AK Parti’den 5 milletvekili toplam 16 önerge sundu.

4 BİN 295 KANUN TEKLİFİ

Cevaba göre 28’inci yasama döneminde toplam 110 kanun teklifi gündeme alındı. Bu tekliflerin hepsi AK Parti Grubu’nun sunduğu teklifler oldu. Tüm siyasi partilerin toplamda verdiği kanun teklifi sayısı ise 2 bin 543.

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