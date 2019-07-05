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Meclis’te tasarruf yok mu?

05 Temmuz 2019, Cuma 22:26
Kamuda tasarruf yapılacağı açıklamalarının ardından Meclis’in 2019 yılında 66 yeni araç kiralamak için ihaleye çıkması tartışma konusu oldu.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, TBMM’de grup başkanvekilleri, idare amirleri ve komisyon başkanlarına tahsis edilmesi için kiralanacak bu araçlarla ilgili Meclis Başkanlığınca yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi. Yalım’ın soru önergesine yanıt Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’ten geldi. Duvar’ın haberine göre Bilgiç, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, parti grup başkanvekilleri, ihtisas komisyonu başkanları, Uluslar arası komisyon başkanlarının hizmetlerinde kullanılmak üzere 2009 yılından itibaren “Sürücüsüz Makam Aracı Kiralama İhalesi” yapıldığını belirterek kiralanan 66 araçla ilgili şu bilgileri verdi; “TBMM’de Başkanlık Divanı üyeleri, komisyon başkanları ve grup başkanvekilleri makam hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan sürücüsüz araç sayısı 66 adettir. İhale sözleşmesine göre 2 yıllığına kiralanan 66 araç için aylık 1 milyon 187 bin 200 TL kira bedeli ödenecektir.” Bilgiç’in verdiği bilgiye göre tamamı 2019 model ve 2000 cc motor gücüne sahip araçların her birinin aylık maliyeti 18 bin TL’ye geliyor. 66 aracın Meclis’e yıllık maliyeti yaklaşık 14 milyon 250 bin TL, 2 yıllık maliyeti de 28 milyon 490 bini geçiyor.

 

Etiketler: meclis, tasarruf, araç
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