Mehmet Yurttaş dualarla uğurlandı

Üniversite yıllarından itibaren İstanbul’da aktif olarak Risale-ı Nur hizmetleri içinde yer alan, Kayseri eşrafından, iş adamı Mehmet Yurttaş İstanbul'da vefat etti. Bir süredir hasta olan Yurttaş'ın cenazesi dualarla baki âleme uğurlandı.

Cenazesi bugün İstanbul Kartal Yakacık Nursen Özdayı Sefa Camiinde ikindi vakti, kalabalık bir cemaat tarafından kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Mehmet Yurttaş, İstanbul'daki Yeni Asya Vakfı binasının inşaatında başta olmak üzere, eğitim, sosyal ve neşriyat hizmetlerimize büyük katkı ve destek sağlamıştı. Makamı âli, mekânı cennet olsun.

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