Memur zammı hayal kırıklığı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020’nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021’nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılacağını açıklaması “hayal kırıklığı” olarak değerlendirildi.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5’inci Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlandı. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020’nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021’nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, “Maddelerin yaklaşık üçte ikisi oy birliğiyle, kalan kısmı ise genelde sendikalarımızın taleplerinin daha yüksek olması dolayısıyla oy çokluğuyla kabul edilmiş oldu. Onlar karşı oylarını üç gün içerisinde yazacaklar. Daha sonra Kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlanmış olacak. Sözleşme kamu çalışanlarına hayırlı olsun” dedi.

Kabul etmemiz mümkün değil

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tümer, Kurul’un 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zam kararıyla kamu çalışanları ve emeklilerinin bir kez daha kaybettiğini dile getirerek, “Bizim bu zammı kabul etmemiz mümkün değil. Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyonu aşkın memur emeklisi ile bunların aileleri de dahil 20 milyon insan hayal kırıklığına uğramıştır. Konfederasyon olarak başkanlar kurulumuzu toplayacağız, üretimden gelen gücümüzü kullanmak da dâhil olmak üzere kamu çalışanlarının lehine olan her türlü eylem ve etkinliği mutlak suretle ele alacağız” dedi.

Hakem Kurulu beklentileri boşa çıkardı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5. Dönem Toplu Sözleşmesiyle ilgili, “Gelen teklif ortada, kimse bizden yüzde 14’lük zamma imza atmamızı beklememeliydi. Sendikacılığın haysiyetine yakışmaz, emeğin izzetine yakışmaz, emekçinin onuruna yakışmaz. İki yılda yüzde 14’lük zam Memur-Sen’in kabul edebileceği bir zam değildir” dedi. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ise şöyle konuştu: “Hükümetin teklif ettiği zam oranları bizim taleplerimizin oldukça gerisindeydi. Biz, o oranları kabul etmeyince, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlamış oldu.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyonu aşkın memur emeklisi Kurul’dan umutluydu. Fakat geldiğimiz noktada Hakem Kurulu, zam teklifini bırakın yükselmeyi, bazı maddelerde hak kaybına bile neden oldu. Bu haliyle Kurul, tüm beklentileri boşa çıkartmıştır.”