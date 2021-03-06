Meriç’te bir facia daha

Türkiye’den yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen bir anne ile kız çocuğu kendilerini bekleyen bota binerken akıntıya kapılarak Meriç Nehri sularında kayboldu, olayda kız çocuğu boğularak vefat ederken anne kurtarıldı.

Daha önce 5 kişilik Maden ailesinin can verdiği nehirde, Akçabay ailesi, Abdurrezzak ve Doğan aile üyeleri de Yunanistan’a geçmek isterken vefat etmişti. 4 Mart Perşembe günü sabahın erken saatlerinde yaşanan olayda anne Neslihan Teke ile 9 yaşındaki kız çocuğu Nurefşan, Edirne şehri sınırı üzerinden Yunanistan’a geçmek istedi. Ancak mülteci bir grupla birlikte bota binerken kız çocuğu Nurefşan suya düşerek akıntıya kapıldı. Olay üzerine nehri geçmek isteyen mülteciler de geriye döndü. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile nehirde başlatılan arama işlemlerinde saat 15.00 sularında cansız bedeni bulunan çocuğun aynı gün otopsi işlemi yapılarak cenazesi yakınlarına teslim edildi. Küçük Nurefşan’ın cenazesinin Cuma günü toprağa verildiği kaydedildi.

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