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29 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Mevlüt Çavuşoğlu Norveç'i ziyaret edecek

29 Ağustos 2019, Perşembe 09:13
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Norveçli mevkidaşı Ine Eriksen Søreide’nin davetiyle, 29-30 Ağustos 2019 tarihlerinde Oslo'ya ziyarette bulunacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmede Türkiye-Norveç ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, yeni işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır" denildi.

Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında Norveç'teki Türk vatandaşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceği kaydedildi.

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç, ziyaret
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