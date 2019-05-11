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12 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

'Milletin gönlünü kaybedersek yenilmiş oluruz'

11 Mayıs 2019, Cumartesi 23:20
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AKP Gaziantep İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın kardeşlik, paylaşma ve rahmet ayı olduğunu söyledi.

Gül, şöyle konuştu: Ramazan, kardeşlik, dayanışma ve birlik ayıdır. Rabb'im tüm insanlığa aynı sofrada hep birlikte olmanın şuurunu ve güzelliğini yaşatsın. Hiçbir zaman geldiğimiz yeri unutmayacağız. Hiçbir zaman millete tepeden bakmayacağız. Biz milletin gönlünü kazanmaya devam edeceğiz. Milletin gönlünü kaybedersek o zaman yenilmiş oluruz. Seçimler kazanılır, kaybedilir önemli değil.

Etiketler: Abdülhamit Gül, millet
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