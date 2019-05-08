Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline ve 23 Haziran’da yenilenmesine karar verdi.

Karar, 4’e karşı 7 oyla alındı. 4 üye arasında YSK Başkanı Sadi Güven de vardı. YSK’nın kararına ise birçok hukukçu tepki gösterdi. Prof. Dr. Adem Sözüer de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “6 Mayıs iptaliyle, hukuk ve milletin tercihi inkar edildi” dedi. Sözüer’in ilgili paylaşımı şöyle; “Veri akışı durdurulup kazanmayan adaya ben kazandım dedirtildi. Devlet ve partilerin oluşturduğu sandık kurullarına suç örgütü dendi. YSK Kanun ve içdihadıyla çelişen kararlar verdi. 6 Mayıs iptaliyle, hukuk ve milletin tercihi inkâr edildi. İktidar seçimle değişir ilkesi darbelendi.”

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