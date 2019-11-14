Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 PKK'lı terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 8 terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi. Düzenlenen hava destekli harekatla 8 terörist etkisiz hale getirildi. AA

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