"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Milyar dolar alıyor, tek kuruş vergi vermiyorlar

26 Haziran 2024, Çarşamba 01:25
2024 Bütçesinden toplam 162.4 milyar lira kaynak ayrılan köi müteahhitlerinin çoğundan vergi de alınmıyor.

GARANTİ ÖDEME

GELİR İdaresi Başkanlığının hazırladığı vergi paketinde, davet usulü ihalelerle mega proje alan 37 şirketin tek kuruş vergi vermediği ortaya çıktı. Osmangazi Köprüsünden Niğde otoyoluna, şehir hastanelerinden Sarayı inşa eden müteahhide kadar, vergi veren yok. Oysa bu şirketlere bütçeden milyarlarca lira ‘garanti ödeme’ aktarılıyor.

37’Sİ VERGİ VERMEMİŞ

paket metninde yer alan ve ekonomi yazarı Bahadır Özgür’ün dikkat çektiği not şöyle: “KÖİ kapsamında 44 mükellef bulunduğu tespit edilmiş olup, 2023 yılında bu mükelleflerden 7’si 12.6 milyar lira matrah beyan etmiş ve bu tutar üzerinden 2.8 milyar lira Kurumlar Vergisi tahakkuk etmiştir. 37 mükellef matrah beyan etmemiştir.”

***

Milyar dolar alıyor, tek kuruş vergi vermiyorlar

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NIN HAZIRLADIĞI VERGİ ÖNERİSİ PAKETİNDE, DAVET USULÜ İHALELERLE MEGA PROJE ALAN 37 ŞİRKETİN TEK KURUŞ VERGİ VERMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI. YENİ VERGİ PAKETİNDE, KÖPRÜ, OTOYOL, HIZLI TREN GARLARI, HAVALİMANI VE ŞEHİR HASTANELERİNİ İŞLETEN ŞİRKETLERİN VERGİ ÖDEMEDİĞİ RESMEN İTİRAF EDİLDİ.

Gazeteci Bahadır Özgür, Gazete Duvar’da “Yandaşın vergi karnesi: Milyar dolar alıyor, bir kuruş vermiyor” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısında Özgür şunları söyledi: “Vergi paketine dair önerilerin içinde dikkat çekici bir bilgi vardı. Meğer yıllardır tartıştığımız, ülkeyi çöküşe sürükleyen Hazine garantili otoyol, köprü, şehir hastanesi projelerini alan 44 şirketten sadece 7 tanesi vergi ödemiş. 37 şirketin verdiği tek kuruş vergi yok. Bunların arasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı yapan ve dünyanın en büyük müteahhit listesine sürekli giren Rönesans Holding de var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatıyla hazırlanan ve ücretiyle geçinen milyonlarca kişiye yeni yükler getiren vergi paketi sayesinde, bu ülkede kimin vergi ödediğini, kimin hiç ödemediğini de öğrenmiş olduk. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) hazırladığı ve kamuoyuna sızan sunumda en dikkat çeken konulardan birisi de köprü, otoyol, hızlı tren garları, havalimanı ve şehir hastanelerini işleten şirketlerin vergi ödemediğinin resmen itiraf edilmesiydi.”

Kur yükü de vatandaşa yükleniyor

“GİB’in raporunda, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun kapsamında bulunan şirketlerin Kurumlar Vergisi’nin yüzde 25’ten, yüzde 30’a çıkarılması öneriliyor. GİB önerisine şöyle bir bilgi notu eklemiş: “Hali hazırda bu kapsamda 44 mükellef bulunduğu tespit edilmiş olup, 2023 yılında bu mükelleflerden 7’si 12.6 milyar lira matrah beyan etmiş ve bu tutar üzerinden 2.8 milyar lira Kurumlar Vergisi tahakkuk etmiştir. 37 mükellef matrah beyan etmemiştir.” İşte bu sözler kamu özel iş birliği (KÖİ) adı altında ülkeyi bir borç ve garanti ödemesi sarmalını sürükleyen mega projelerin tahribatının nerelere kadar uzandığını yine kanıtladı. Resmi verilere göre, KÖİ projelerinin sözleşme bedeli 100 milyar doları buluyor. Her yıl milyarlarca lira garanti ödemesi yapılıyor şirketlere. Üstelik fiyatlar dolara çevriliyor, üzerine ABD enflasyonu da hesaba katılarak ödeniyor paralar. Yani kur yükü de bize yükleniyor.”

 

Dev şirketlerin ödediği oran yüzde 25’i bulmuyor

“Türkiye’de sermaye sürekli Kurumlar Vergisi’nin yüksekliğinden şikayet eder ama ‘büyük mükellef’ denilen dev şirketlerin ödediği oran yüzde 25’i hiç bulmaz. Hatta yanına bile yaklaşamaz. Davet usulü ihalelerle garantili projeleri alan şirketler de bu kategoride. Nitekim GİB’in Şubat 2023 yılında yayınladığı ‘Vergi Harcaması Raporu’na bakan herkes, gerçeği çırılçıplak görebilir. Vergi harcaması demek kabaca istisnalar vb. ile devletin almaktan vazgeçtiği vergidir. (...) Burada en çarpıcı konu Kurumlar Vergisi’nde görülüyor. 2023 yılında 786 milyar 314 milyon lira Kurumlar Vergisi tahsil edilirken, vazgeçilen tutar 446 milyar 827 milyon lira. Vergi harcaması ile tahsilatı oranlarsak yüzde 56.8 gibi rekor bir düzey çıkıyor. Dolayısıyla Prof. Uğur Emek’in, sosyal medya hesabından Bakan Mehmet Şimşek’e sorduğu soruyu tekrarlamak lazım: Vergiyi almayacaksanız, inşaatçılar matrah beyan etmeyecekse, oranı yüzde 100’e çıkarsanız ne olur? Biz peşin peşin vergi öderken, sermaye için her şey yine kağıt üzerinde kalır tabi ki!”

Haber Merkezi

 

 

 

Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de 21 bin çocuk kayıp

    Milyar dolar alıyor, tek kuruş vergi vermiyorlar

    Böyle kriz görmedim

    Depremin gerçek sorumluları yargılanmadı

    Yetersiz beslenme milyonlarca çocuğu etkiliyor

    Yangının hasarı 700 milyon

    Sırada aşar vergisi mi var?

    Şimşek de faizcilere çalışıyor

    İsrail’in niyeti Batı Şeria’yı da ilhak etmek

    Asgari ücretin artması şart

    Üretim olmadan fiyatlar düşmez

    Üniversite eğitimine yaş sınırı geldi

    Aile hekimliği krizi

    Demokratlardan Netanyahu’ya boykot

    'Teklifimiz çatışmaları durdurabilir'

    Lapid: Netanyahu İsrail için tehlikedir

    Mazlum ve masum Gazze halkı kirli deniz suyuna muhtaç bırakıldı!

    Bedelli askerlik ücreti ile ilgili MSB'den açıklama

    Aşırı sıcaklara karşı Sağlık Bakanlığı uyarılarda bulundu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Oğlu da süreç kurbanı olan mağdur annenin beraati
    M. Latif SALİHOĞLU

    Okuma alışkanlığı
    İbrahim Aktaşcı

    Altta kalanın canı çıksın
    Ali FERŞADOĞLU

    Böyle söyleyen “insafsız, vicdansız” değil mi?
    Faruk ÇAKIR

    Hacıları da dinler misiniz?
    Genel

    Milyar dolar alıyor, tek kuruş vergi vermiyorlar
    Cevher İLHAN

    “Yeni vergi paketi”
    Süleyman KÖSMENE

    Sünnette ehven-i şer
    Genel

    Böyle kriz görmedim
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Türkçemiz ve Risale-i Nur’un dili

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.