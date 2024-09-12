MSB: ABD ile GKRY arasındaki anlaşmayı şiddetle kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki anlaşmaya ilişkin, "Şiddetle kınıyoruz. KKTC'yi yok sayan ve GKRY'yi adanın tek temsilcisi olarak gören yaklaşım gözden geçirilmelidir." açıklamasında bulundu.

AA

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