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28 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

MSB'den açıklama: Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı

28 Ekim 2019, Pazartesi 20:50
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'ya gelen Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Ankara'ya gelen Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı.

Görüşmelere yarın devam edilecek.

Etiketler: MSB, Rus askeri heyeti, çalışma
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