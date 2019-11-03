MSB'den Barış Pınarı Harekatı bilgilendirmesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında keşif-gözetleme, mayın ve el yapımı patlayıcı temizlik faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.

MSB'den ABD ve Fransa'ya tepki Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi. AA

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