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MSB'den ilk ortak kara devriyesine ilişkin açıklama

08 Eylül 2019, Pazar 10:05
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi birinci safha uygulamaları kapsamında başlattıkları ilk ortak kara devriyesi tamamlandı.

TSK ve ABD konvoyunun Suriye'de güvenli bölgeyi tesise yönelik gerçekleştirdikleri ilk devriye, organizasyon ve harekat olmak üzere iki aşamadan oluştu. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin güneyinde Türk bayraklı 6 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Suriye tarafında bekleyen ABD askeri konvoyuyla buluştu.

Sınırın sıfır noktasında bir araya gelen TSK ve ABD konvoyu komutanları, burada bir süre yapılacak devriye planını görüştü. Askeri konvoy ardından yaklaşık 25 kilometre batıdaki Telabyad tarafına yöneldi. Bu yönde bir süre gözlemlerde bulunan ortak konvoy, ardından güneye doğru daha iç kısımlara hareket etti. Sabah saat 10.00 sularında başlayan devriye, yaklaşık 3 saat sonra sona erdi. 

Bu arada TSK konvoyu Türkiye sınırına yaklaşırken, yerli üretim ATAK helikopterler, bölgede uçuş yaparak Türk birliklerini karşıladı. 

İHA ve helikopter desteği de verilen devriye faaliyetleri boyunca sınır hattındaki hava ve kara hareketliliği devam etti. 

Sabah saatlerinde başlayan devriye faaliyeti yaklaşık 3 saatte tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığından açıklama

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da "Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusunda, teröristlerin çekilmesi ve Suriyelilerin dönmesi için (ABD ile) ortak faaliyetlerin gecikmeye meydan vermeden sürmekte olduğu belirtilerek, "Güvenli Bölgenin tesisinin takvime uygun ilerlenmesi maksadıyla havadan ve karadan ortak devriyelere önümüzdeki günlerde devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

AA

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