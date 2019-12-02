"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

MSB'den NATO açıklaması

02 Aralık 2019, Pazartesi 14:18
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile ilgili basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlara ifadelere yer verildi:

"(NATO) Ülkemizin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir siyasi-askeri örgüttür. NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır. Ülkemiz, diğer müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin savunulması yönünde üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir."

Açıklamada, TSK'nın, 2019'da 23 NATO tatbikatına 2 bin 414 personelle iştirak ettiği, 2020'de de tatbikatlara iştirak edilmesinin planlandığı belirtildi.

"Türkiye verdiği katkılarla NATO'nun tam merkezindedir"

Öte yandan, güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "(NATO güvenlik planlarını veto) Prosedür normal işliyor. 'Türkiye şantaj yapıyor' ifadeleri kabul edilebilir değil. NATO'nun önemli bir gücüyüz. Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz. Türkiye verdiği katkılarla NATO'nun tam merkezindedir." ifadelerine yer verildi.

AA

Etiketler: msb, nato
Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bazı kapı zillerine tarih yazılmasına ilişkin Mersin Valiliği'nden açıklama

    '49 milyon yeni nesil kimlik kartı verildi'

    Çin'den ABD'ye Hong Kong misillemesi

    Irak yeni başbakanını arıyor

    "5. madde NATO'nun çekirdeğidir''

    Rejim uçakları İdlib'de pazar yerine saldırdı: 14 sivil öldü, 27 sivil yaralandı

    Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

    Yeşilin huzuruyla yaşamak

    Demokrasi Manifestosu

    Bediüzzaman’ın doğduğu yer: Nurs Karyesi

    Asgarî ücrette yeni düzenleme

    Susturarak çözüm bulunamaz

    Semavî âfetler neden gelir?

    Necef’teki İran Başkonsolosluğu yeniden ateşe verildi

    Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ve Libya oldubittilere izin vermeyecek

    Haftanın maçı berabere tamamlandı

    'DEAŞ'ın hala var olmasındaki en büyük etken PKK/YPG'dir'

    ABD: Esad rejimi sorumlu

    “Gazze’deki ABD hastanesi şüphe uyandırıyor”

    Sungur Ağabey’i dualarla anıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Semavî âfetler neden gelir?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın doğduğu yer: Nurs Karyesi
    Genel

    Demokrasi Manifestosu
    Şükrü BULUT

    Sırlarıyla berzaha göçen kahraman... veya Abdülmuhsin Al-Konavi..
    Genel

    Susturarak çözüm bulunamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Neyi unutturdu?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Alevilerin acısı kasten depreştiriliyor
    Yeni Asya'dan Size

    Nur postacıları vazife başında
    Genel

    Asgarî ücrette yeni düzenleme

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.