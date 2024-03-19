MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının sızma ve saldırı girişiminde 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. ​​​​​​​Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." Bakan Güler'den, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için taziye mesajı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 19 Mart 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz tabip Teğmen Hulusi Elçi'ye Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi. AA

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