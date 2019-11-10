MSB: Teröristler 24 saatte 16 taciz/saldırı gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) "Barış koridoru"nun tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulduğu belirtildi. PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizlerinin sürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi. *** 'Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 331 mayın ve 891 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi' Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/PYD'li teröristlerce döşenen 331 mayın ve 891 el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, PKK/PYD'li teröristlerce sivil-asker gözetmeksizin meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenen binlerce mayın ve EYP'nin bulunduğu belirtildi. Açıklamada, bu patlayıcılardan 331 mayın ve 891 EYP'nin Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) etkisiz hale getirildiği kaydedildi. AA

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