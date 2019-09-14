Muhalif Guaido'ya soruşturma açıldı

Venezuela hükümeti, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido hakkında, Kolombiyalı bir yasa dışı silahlı grubun liderleri ile fotoğraf çektirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıyor. Guaido ise beraber fotoğraf çektirdiği kişileri tanımadığını söyledi.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı olan muhalif lider Juan Guaido, kaçak bir şekilde gittiği Kolombiya'da "Los Rastrojos" isimli uyuşturucu kaçakçısı paramiliter grubun "El Brother" ve "El Menor" lakabıyla tanınan iki lideriyle fotoğraf çektirdiği iddialarına, "O gün yüzlerce fotoğraf çektirdik. Benimle fotoğraf çekilmek isteyenlere sabıka kaydı sormadık." sözleriyle yanıt verdi.

Ülke dışına çıkma yasağı nedeniyle Kolombiya sınırına geçmenin zor olduğunu belirten Guaido, fotoğrafların 22 Şubat'ta Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde düzenlenen "insani yardım konserine" katılmak üzere sınırdan geçerken çekildiğini belirterek, fotoğraf çekildiği Los Rastrojos isimli yasa dışı grubun liderlerini tanımadığını söyledi.

Kolombiya polis kaynakları, fotoğraftaki kişilerin Venezuela sınırı da dahil olmak üzere ülke genelinde uyuşturucu kaçakçılığı yapan eski paramilitlerden oluşan bir suç örgütü olan Rastrojos'un liderleri olduklarını ifade etti.

Guaido, konserde yaptığı konuşmada, sınırı geçmek için kendisine Kolombiya ordusunun yardım ettiğini açıklamıştı.