'Mursi'yi ölüme terk ettiler'

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı Mursi'nin hayatını kaybettiği mahkeme salonundaki tanıklar, baygınlık geçiren Mursi'ye 20 dakikadan uzun süre yardım edilmediğini ve ölüme terk edildiğini belirtti.

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, pazartesi günü duruşma salonunda rahatsızlanarak yere çöken Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin arkadaşları ve meslektaşları, güvenlik güçlerini kafes içinde tutulan Mursi'yi kurtarmak için ilk yardım müdahalesinde bulunmamakla suçladı.

Mısır Başsavcılığından yapılan Mursi'nin "derhal hastaneye nakledildiği" yönündeki açıklamaya karşılık duruşma salonunda bulunanlar, diğer sanıkların yardım çağrısına rağmen güvenlik güçlerinin 20 dakikadan uzun süre Mursi'ye yardım etmediğini belirtti.

Babası ve erkek kardeşi Mursi ile birlikte yargılanan Abdullah el-Haddad, tanıkların kendisine Mursi yere çöktüğü zaman yetkililerden kimsenin kendisine yardım etmediğini söylediğini aktardı.

"Kasıtlı şekilde yardım etmediler"

Haddad şunları ifade etti:

"Gardiyanlar onu dışarı çıkarıncaya kadar bir süre yerde kaldı. Ambulans 30 dakika sonra geldi. Diğer sanıklar onun yere düştüğünü fark edince bağırmaya başladılar. Bazıları doktor olan sanıklar gardiyanlardan ona yardım edebilmek için izin istediler ya da gardiyanların ilk yardım müdahalesinde bulunmasını istediler. Kasıtlı şekilde yardım etmediler. Gardiyanlar tutukluların bağırmaya başlamasından sonra tutuklu ailelerini mahkeme salonundan çıkardı."

Haddad, ayrıca, babasının tutuklanmasından bu yana 4 kalp krizi geçirmesine rağmen kalp ameliyatından mahrum kaldığını, bu yüzden babasının hayatından endişe ettiğini dile getirdi.

Mısır'daki darbeden önce Mursi'nin kabinesinde Uluslararası İşbirliği Bakanı olan Amr Darrag da Mursi'nin ölümünden yetkilileri sorumlu tuttu.

Mursi yere düştükten sonra yaklaşık 30 dakika yardım edilmediğini belirten Darrag, Mursi'nin gözaltında uygun tıbbi tedavi görmesine izin verilmediğine dikkati çekti.

Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen duruşma salonundaki görgü tanıkları da Mursi'nin yakınlarının yetkililere yönelik suçlamalarını doğruladı.