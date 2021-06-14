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14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

NATO: Türkiye Afganistan'da kilit rol oynuyor

14 Haziran 2021, Pazartesi 19:37
Brüksel'de gerçekleştirilen NATO liderler zirvesinin ardından ortak deklarasyon yayımlandı.

Deklarasyondan öne çıkanlar şöyle:

Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir.

Müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yineliyoruz.

İttifakın Avrupa'ya nükleer füze konuşlandırmaya niyeti yok ancak Rusya'nın artan silahlanmasına karşılık verilecek.

"TÜRKİYE KİLİT ROL OYNUYOR"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Kabil Havaalanı’nın işlemeye devam etmesi için çabalıyoruz. Türkiye burada kilit rol oynuyor ancak henüz karar verilmedi” açıklaması yaptı.

NTV

Etiketler: NATO, Türkiye, Afganistan
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