Nefret söylemleri terk edilsin

TİHV ve İHD’den yapılan ortak yazılı açıklamada, “Irkçı nefret saldırılarına maruz kalabilecek tüm kişi ve gruplar kağıt üzerinde değil gerçekten koruma altına alınmalıdır” denildi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve İnsan Hakları Derneği’nin (İHD), Konya Meram’da Dedeoğlu ailesinden 7 kişinin vefat ettiği katliâmı ortak bir açıklamayla kınadı. TİHV ve İHD’den yapılan ortak yazılı açıklamada, Açıklamada, “Siyasî iktidarı bir kez daha ayrımcı ve nefret içerikli söylem ve politikaları terk etmeye ve toplumsal barışa daha fazla zarar vermemeye dâvet ediyoruz” denilirken, katliamın aydınlatılması istendi. Açıklamada, “Siyasî iktidarı bir kez daha ayrımcı ve nefret içerikli söylem ve politikaları terk etmeye ve toplumsal barışa daha fazla zarar vermemeye dâvet ediyoruz. Bunun ilk adımı da Konya’nın Meram ilçesinde yaşanan bu elim olayı bir an önce aydınlatmak olmalıdır. Bunun için ivedilikle tarafsız, şeffaf ve etkin bir şekilde soruşturma yürütülmeli, ırkçı nefret saldırılarına maruz kalabilecek tüm kişi ve gruplar kâğıt üzerinde değil gerçekten koruma altına alınmalıdır” denildi.

Şiddete hayır diyelim

“Geçmişte yaşanmış benzer olaylarda böyle davranılmadığı ve failler cezasızlık zırhı ile korunduğu için bugün yaşanan vahim olaylar tekrar edegelmiştir” denilen açıklamanın devamında, “Ancak, barışçıl bir arada yaşam iradesine sahip çıkmanın aynı zamanda yurttaşların da sorumluluğu olduğunu hatırlatmak isteriz. Dolayısıyla demokrasi, barış ve insan haklarından yana olan herkesi ortak tutum almaya, ayrımcılığa, nefret söylemine ve şiddete hayır demeye dâvet ediyoruz. Ayrıca yaşanan bu elim katliâm ile ilgili hakikati açığa çıkarmak ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla insan hakları, barış ve demokrasiden yana sivil toplum kuruluşları olarak oluşturacağımız bir heyetle en kısa zamanda Konya’nın Meram ilçesine giderek gerekli inceleme ve gözlemlerde bulunacağız” ifadelerini kullandı.