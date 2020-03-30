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30 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Nereye kadar böyle gidecek?

30 Mart 2020, Pazartesi
Hükümet, halka “gönüllü karantina” çağrısı yaparken birçok insan çalışmaya devam etmek zorunda. “Param olmadığı için maske alamadım” diyen de var; “Bu nereye kadar böyle gidecek?” diye sitem eden de.

Türkiye’de koronavirüs ile mücadelede öne çıkan slogan “Evde kal”. İlk vakanın 11 Mart’ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmasının ardından birbiri ardına yayınlanan genelgeler ile bazı iş kollarında çalışmalar durduruldu, bazı zincir mağazaları koronavirüs nedeniyle bir süre hizmet vermeyeceklerini duyurdu. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka “gönüllü karantina” çağrısı yaptı. Peki, ya kendini karantinaya alamayanlar, yayınlanan genelgeler kapsamına girmeyen iş kollarında çalışanlar? Bu insanlar neler düşünüyor?

Ekmek parası için mecbur çalışıyorum

DW Türkçe’nin konuştuğu 65 yaş üstü bir kağıt toplayıcısı “Ekmek parası için mecbur çalışıyorum” diyor. İki çocuğunun olduğundan bahsediyor önce, onlar için çalışmak zorunda olduğundan. Sonra belli ki bu durum onu da çok üzüyor, derin bir iç çekip “Bizi düşünen de yok zaten” diyor. “Allah’tan kronik hastalığım yok” diyerek kendini teselli ediyor. Bir inşaatın giriş katında çalışan iki işçinin ise “Bu nereye kadar böyle gidecek?” diye soruyor.

65 yaş üstü müşterilerine ilaç götürüyorlar

Bir eczacı Türkiye’deki ilk vaka sonrası maske, eldiven ve dezenfektanların karaborsaya bile düştüğünü fakat kendilerinin bu gibi yerlerden temin etmediğini söylüyor. “İnsanlara fahiş fiyattan satmaktansa elimdekini tüketmeyi tercih ettim. Biz maliyet fiyatını biliyoruz. Bu karaborsacılara aracı olup insanları mağdur etmek istemedim” diyor. Eczacı şunları sayıyor: “Beraber çalıştıkları eczacılar ile aralarındaki mesafeyi koruma, müşteri ile mesafeyi koruma, para alışverişi sonrası el yıkama.” 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma sınırlamasına da dikkat çeken eczacı, 65 yaş üstü müşterilerine talep etmeleri halinde ilaç götürdüklerini söylüyor.

Taşıyıcı olacağım diye korkuyorum

Bir markette kasiyer olan Melisa Çetin işverenin kendilerine maske ve eldiven verdiğini fakat kullanmadıklarını söylüyor. Buna gerekçe olarak ise “Paranın sahte olup olmadığı anlamam lazım” diyor. Yarım saatte bir ellerini yıkadığını söyleyen Çetin, endişeli olduğunu ise şöyle anlatıyor: “Evde kayınvalidem ve çocuklar var. Taşıyıcı olacağım diye korkuyorum.” Kasiyer Çetin stok yapma konusunda “100 müşterimiz varsa 90’ı hâlâ stok yapıyor” diyor. Çetin, gözlemlerini şöyle anlatıyor: “Sosyal mesafeye uymayanlar var. Aşırı korkanlar da var.”

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