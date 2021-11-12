Nevşehirli Nur Talebesi Mehmet Çevik vefat etti

Risale-i Nurlar’ın ve gazetemiz Yeni Asya’nın müdakkik okuyucusu Nevşehirli demokrat abimiz Mehmet Çevik vefat etti.

Günlük olarak nüsha karşılaştırmaları yaparak okuduğu Nur Risalelerine sadâkati ile tanınan Mehmet Çevik’in cenazesi Cuma Namazına müteakip Nevşehir’de duâlarla defnedildi. Nevşehir - Yeni Asya

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