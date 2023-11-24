Neyi gizliyorsunuz?

Saadet Partisi’nin Türkiye’nin İsrail’e gönderdiği malların içeriği ve miktarı ile ilgili önerge AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Mehmet Kara - ANKARA

Saadet Partisi tarafından son dönemde Türkiye’den İsrail’e deniz yoluyla yapılan taşımacılığın mahiyeti, miktarı ve Gazze’de yaşananlar üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen Meclis araştırması önergesi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önerge ile ilgili konuşan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, “Hükümeti uluslararası platformlarda yalnızca önemli olan sözlerle değil aynı zamanda gerçek ve caydırıcı adımlarla hareket etmeye, İsrail’e yönelik tüm ticari ilişkileri derhal sonlandırmaya ve limanlarımızdan İsrail’e yapılan sevkiyatları durdurma çağrısında bulunmaya davet ediyorum” dedi.

İnsanlık suçuna ortak oluyorsunuz

Türkiye dahil, bölge ülkelerinin ve uluslararası aktörlerin İsrail’in saldırıları karşısında yeterli olmadığı görüldüğünü söyleyen Kaya, “Açık bir şekilde savaş suçu işleyen İsrail’e karşı elinden geleni yapmaya çalışan vatandaşlarımız, sürecin başından bu yana İsrail destekçisi ve menşei İsrail olan firmalara yönelik kararlı boykot uygulamaktadır. Böylesine ağır insani dramların yaşandığı bir dönemde İsrail’e karşı en küçük bir desteğin bile insanlık suçuna ortak olunduğu bilinciyle alınan bu sivil inisiyatif milletimizin hassasiyetinin ve insani tavrının en açık göstergesidir. Ancak ne yazık ki kamu kurumlarının da bu hassasiyete ortak olduğu ve İsrail destekçisi firmaların boykot edildiği bir dönemde, İsrail ile olan ticari ilişkilerin gözden geçirilmemesi, dahası çatışmaların başlangıcından bu yana artan sevkiyat hacmi Türkiye’nin gerekli adımları henüz atmadığını dahası çelişki ve tutarsızlık içinde olduğunu göstermektedir” dedi.

İnandırıcılığımız zedeleniyor

Türkiye limanlarından kalkan 300’den fazla geminin ve yine sayıları yüzleri bulan kargo uçağının İsrail’e ham petrol, yakıt, gıda, demir-çelik, çimento, tekstil ve benzeri ürünleri taşıdığının bilindiğini ifade eden Kaya, Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği’nin ifadelerine göre Türkiye’den giden çeliğin İsrail pazarının yüzde 65’ini oluşturduğu ifade edildiğini söyledi. Türkiye’nin uluslararası platformlarda dile getirdiği insan hakları ve adalet konusundaki duruşu ile gerçek eylemler arasında ciddi farklılıklar olduğunu söyleyen Mustafa Kaya, “Özellikle, İsrail’in Filistin halkına karşı işlediği zulmü kınamak elbette önemlidir ancak bu caydırıcı eylemlerle desteklenmediği müddetçe yeterli olmayacak, muhatap tarafından ciddiye alınmayacaktır. Bugün Türkiye limanlarından kalkan gemiler, yapılan sevkiyatlar maalesef bu konudaki endişelerimizi artırmaktadır. Ülkemiz limanlarından kalkan gemilerin hala İsrail’e sevkiyatlarını sürdürmesi ve ticari ilişkilerin sonlandırılmamış olması sadece sözlerle insan haklarına ve adalet anlayışına verilen değeri gölgelemekle kalmıyor aynı zamanda uluslararası arenada inandırıcılığımızı da zedeliyor” şeklinde konuştu.

1,4 milyar $ çelik ihraç edilmiş

CHP grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Yunus Emre ise şunları söyledi: “Çelik İhracatçıları Birliği’nin rakamlarına göre; Türkiye’nin toplam çelik ihracatı 21 milyar dolar ve İsrail’e 1 yılda 1,4 milyar dolar çelik ihraç edilmiş. İsrail’in kullandığı çeliğin yüzde 65’inin Türkiye tarafından tedarik edildiği ilgili raporlarda kayıt altına alınıyor. Çelik silah endüstrisinin en temel girdisidir. Avrupa’da savaşın engellenmesi için bir Avrupa bütünleşmesi düşüncesi ilk başta kömür ve çelik ortaklığıyla başlamıştı. Bir takım kahve ürünleri hava yollarında yasaklanıyor. Meclis kampüsünde kola sipariş etseniz edemiyorsunuz. Kahve ya da kola çocukları öldürmüyor ama bu çelikle imal edilen silahlar binlerce çocuğu öldürdü. Biz Meclis olarak böyle bir konuyu araştırmayacağız da ne iş yapacağız?”