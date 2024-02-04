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4 ŞUBAT 2024 PAZAR - YIL: 54

Normale dönmekten çok uzağız

04 Şubat 2024, Pazar 12:00
DEPREMİN VURDUĞU BÖLGELERDE CİDDİ BİR GEÇİM SIKINTISI YAŞANDIĞI BİLDİRİLDİ. 70 YAŞINDAKİ DEPREMZEDE KADİR YENİCEL, “PARA YOK, İŞ YOK. NORMALE DÖNMEKTEN ÇOK UZAĞIZ. İNSANLAR NE YAPACAĞINI BİLMİYOR” DEDİ.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Hatay’ın Antakya ilçesi de büyük zarar görmüştü. Fransız haber ajansı AFP, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıldönümü yaklaşırken, afet bölgesindeki durumu ele alan bir haber yayımladı. “65 saniyelik kabus” diye nitelenen depremlerde 11 ilin ciddi hasar aldığı ve en az 50 bin kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Haberde, “Olayın üzerinden bir yıl geçti ve deprem riski altındaki ülkenin geri kalanı bir sonraki büyük sarsıntıyı korku içinde beklerken, çoğu konteyner kentlerde yaşayan yüz binlerce kişi yerinden edilmiş durumda” ifadelerine yer verildi. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Hayrullah Mahallesi’nin muhtarı Ali Karatosun, “Burada kayıtlı 3 bin 700 seçmen vardı. Sadece 1300’ü sağ kaldı” dedi. Medeniyetler beşiği konumundaki Hatay’ın Antakya ilçesinin de depremde yerle bir olduğunun hatırlatıldığı haberde, bölgede 1,7 milyon kişiden sadece 250 bininin ilde kaldığı yazıldı. Depremde kızını, eşini ve onlarca akrabasını kaybeden 41 yaşındaki Mevlüde Aydın ise “Hatay’ımız yok oldu. Tamamen silindi gitti” dedi.

Ciddi bir geçim sıkıntısı yaşanıyor

Depremzedeler, afet bölgesinde ciddi bir geçim sıkıntısı yaşandığını söyledi. Ocak itibarıyla bunlardan 307 bininin inşaatına başlandığına, 46 binininse depremzede yurttaşlara verildiğine işaret edildi. Haberde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) marttaki raporuna da yer verildi. Raporda, depremlerin hasarının 5 yıl içinde telafi edilebileceği, bunun da söz konusu dönemde 150 milyar dolarlık maliyete yol açacağı öngörülmüştü. AFP, afetzedelerin büyük bir belirsizlikle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Kahramanmaraş’tan 70 yaşındaki Kadir Yenicel, “Para yok, iş yok. Normale dönmekten çok uzağız. İnsanlar ne yapacağını bilmiyor” dedi. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden meteoroloji ve afet yönetimi uzmanı Mikdat Kadıoğlu, “Yapılacak çok şey var. Geçici çözümlerin ötesine geçilmeli, gerçek ve köklü bir değişim yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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