"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Normalleşme vakti geldi

03 Aralık 2019, Salı
AVRUPA PARLAMENTOSUNUN YENİ TÜRKİYE RAPORTÖRÜ: OLAĞANÜSTÜ DÖNEMİN ŞARTLARI ARTIK GERİDE KALDI. O HALİ SÜRDÜRMENİN MAZERETİ YOK.

Türk muhataplarıma diyorum ki

YENİ  raportör İspanyol Amor: “Türk muhataplarım bana hep ‘Darbe girişimi sonrası ülke olağanüstü döneme girdi, devlet kendini savunmalıydı’ diyor. Ben de ‘Önlem aldınız, peki ya şimdi?’ diyorum. Bu psikolojik, yasal ve siyasî durumu böyle sürdürmek için mazeret kaldı mı? Normale dönüş vakti geldi.”

Milyonlarca insanı terk edemeyiz

“AB Türkiye’nin katılım sürecini devam ettirmeli. Sonlandırırsak Türkiye’deki Avrupa yanlısı güçleri terk edeceğimizin farkında olmalıyız. Konu Erdoğan meselesi değil, arka planda umutları ve beklentileri olan bir ülke ve milyonlarca insan var. Bu insanları terk edemeyiz.”

***

Normalleşme vakti geldi

Avrupa Parlamentosu’nun yeni Türkiye raportörü İspanyol Nacho Sanchez Amor, Türkiye için normalleşme dönemine dönüş vakti gelmiştir. Olağanüstü dönemde yapılanları bugün meşru kılacak koşullar ortadan kalktı” dedi.

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) yeni Türkiye raportörü, İspanyol sosyal demokrat parlamenter Nacho Sanchez Amor, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye üzerinde nüfuz sahibi olmak için katılım sürecini devam ettirmesi gerektiğini söyledi. “AP’nin ‘müzakereler askıya alınsın’ çağrısının son zamanlarda Türkiye’de hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü ve diğer temel hak alanlarında yaşananlardan kaynaklandığını söyleyen Amor, “Bu alanlarda durum daha da kötüleşti. Türk muhataplarım bana hep ‘darbe girişimi sonrası ülke olağanüstü döneme girdi, devlet kendini savunmalıydı’ diyor. Ben de ‘Önlem aldınız, peki, ya şimdi?’ diyorum. Bu psikolojik, yasal ve siyasi durumu böyle sürdürmek için mazeret kaldı mı? Çok şükür, darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Darbe girişiminin üstesinden gelindi. Bu döneme geri dönüleceğine dair bir emare de yok. O halde Türkiye için normalleşme dönemine dönüş vakti gelmiştir. Olağanüstü dönemde yapılanları bugün meşru kılacak koşullar ortadan kalktı. Fakat bugün de gerekçe terör kavramı üzerinde yoğunlaşıyor. Güvenlikle ilgili meşru kaygıları anlıyor, kabulleniyorum. Bir İspanyol olarak terörle mücadele nedir, iyi bilirim. Fakat bu, ordunuzu komşu ülkeye göndermek için bir pasaport değildir” dedi.

Bu insanları terk edemeyiz

DW Türkçe’nin haberine göre, “Türkiye Erdoğan değil, Erdoğan da Türkiye değil” diyen Amor şöyle devam etti: “Avrupa’da sorun, kamuoyunda çoğunluk ve bazı siyasilerin cumhurbaşkanının ötesinde bir ülke olduğunu görmüyor olmasında. Ülke Erdoğan’ın şahsiyetinin gölgesinde. Ben şahsen yönetenler, iktidar partisi ve ülke arasında ayrım yapıyorum. İşte bu nedenle biz Avrupalılar, katılım sürecini sonlandırırsak Türkiye’deki Avrupa yanlısı güçleri terk edeceğimizin farkında olmalıyız. Türkiye üzerinde nüfuz sahibi olmak ve bu sosyal güçleri AB projesine bağlı tutmak için elimizdeki tek kaldıraç güç katılım süreci veya ileriye yönelik diğer ilişki yollarıdır. Bu nedenle Avrupalı meslektaşlarıma bu konunun sadece Erdoğan meselesi olmadığını söylüyorum. Erdoğan bugün lider ama arka planda bir ülke var. Umutları ve beklentileri olan bir ülke. Milyonlarca insan toplumu modernleştirme yolu olarak ve Türkiye’de yaşam koşullarının iyileşmesi için Avrupa’ya bakıyor. Avrupa ile Türkiye toplumu arasındaki en kuvvetli bağ olan bu insanları terk edemeyiz. Bazı AB fonlarını kessek bile sivil toplumun bu bölümüne yönelik fonları muhafaza etmeliyiz.”

Etiketler: türkiye, avrupa birliği, amor
Okunma Sayısı: 276
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Normalleşme vakti geldi

    Filistin’in nabzı durdurulamayacak!

    Kanal İstanbul deprem riskini arttırır

    Mağduriyetler arttıkça iktidar kaybediyor

    İade kararını göremediler

    Her muhalifi susturmak topluma en büyük zarar

    Esnaf kuralsız marketlerden rahatsız

    Narenciyeden pay alamıyoruz

    Astronotların uzay yürüyüşü 6,5 saat sürecek
    📷

    Dikkat çeken bina Katar'dan

    İkinci toplantı 10 Aralık'ta

    Bazı kapı zillerine tarih yazılmasına ilişkin Mersin Valiliği'nden açıklama

    '49 milyon yeni nesil kimlik kartı verildi'

    Çin'den ABD'ye Hong Kong misillemesi

    Irak yeni başbakanını arıyor

    "5. madde NATO'nun çekirdeğidir''

    Rejim uçakları İdlib'de pazar yerine saldırdı: 14 sivil öldü, 27 sivil yaralandı

    Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

    Yeşilin huzuruyla yaşamak

    Demokrasi Manifestosu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İftirada ısrar daha da rezil eder
    Genel

    Normalleşme vakti geldi
    Cevher İLHAN

    Siyasi ihtirasın akıbeti…
    Faruk ÇAKIR

    Herkes derdin farkında
    Süleyman KÖSMENE

    İçtimaî felâkete sürüklenmeden
    Kübra ÖRNEK

    Nurlu bir öğretmen
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hikmet Bayur ve İnkılâp Tarihi dersi - 1
    Ahmet BATTAL

    Ev ile evren arasındaki sınırlar
    Risale-i Nur'dan

    İbadet, verilen nimetlerin neticesidir
    Muhammet ÖRTLEK

    Fransa ve NATO

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.