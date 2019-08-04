Nur’un birinci kâtibi: Şamlı Hafız Tevfik

Asıl adı Tevfik Göksu olan Şamlı Hafız Tevfik, 1889’da İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

Subay olan babası Veli Bey ile birlikte Şam’da yirmi yıl kalmasından dolayı kendisine “Şamlı Hafız Tevfik” denilmiştir. Şam’da bulunduğu yıllarda babası ile Üstad Bediüzzaman’ın Emeviye Camii’nde verdiği Hutbe-i Şâmiye’yi dinlerken babası Bediüzzaman’ı göstererek şöyle demiştir: “Bu zat meşhur bir zattır. Ona iyi bak, ileride bu zata hizmet edeceksin.” Âlim ve ehl-i kalb olan babasının bu sözü yıllar sonra gerçekleşmiş ve Şamlı Hafız Tevfik, Üstad Bediüzzaman’ın Barla’ya mecburî ikamete tabi tutulduğu yıllarda ona talebe ve kâtip olmuştur. Güzel hattıyla Nur Risaleleri’ni yazdı ve “Nur’un Birinci Kâtibi” unvanını almıştır. Tevfik Efendi Risalelerin büyük bir kısmını ilk elden telifinde vazife almıştır. Hayatının sonuna kadar Barla’da kalmıştır. 1965 yılında vefat eden Şamlı Hafız Tevfik’in kabri Barla’dadır. Vefat yıl dönümü vesilesiyle Şamlı Hafız Tevfik Ağabeyi duâlarla yâd ediyoruz.

Raşit Yücel'in Yazısı: Şamlı Hafız Tevfik

İstanbul - Yeni Asya