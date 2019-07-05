Öcalan’ı TRT’ye çıkarırsanız böyle olur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Washington Post’ta Cemil Bayık yazısının yayınlanmasına tepki göstermesini değerlendiren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Kırmızı bültenle aranan PKK eski yöneticisi terörist Osman Öcalan’ı devletin resmî kanalı trthaber’de de röportajını yayınlarsanız Türkiye’nin bu haklı tezi maalesef karşılık bulmaz. Hatta ciddiyetsizlik olur!” şeklinde tepki gösterdi.

Ankara - Fatih Karagöz

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