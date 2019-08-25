Oğlunu terörün pençesinden kurtardı

Diyarbakır’da anne Hacire Akar’ın HDP’lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar (21) için dört gündür HDP İl Başkanlığı önündeki mücadelesi sonuç verdi.

Daha önce terör örgütü PKK’ya kaptırdığı bir oğlu ve yakınının ölüm haberlerini HDP’lilerden alan anne Hacire Akar, 4 gün önce ortadan kaybolan diğer oğlu Mehmet Akar’ı, örnek mücadelesinin ardından terörün pençesinden kurtarmayı başardı. Kararlı mücadelesiyle günler sonra oğluna kavuşan anne Akar, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de örnek oldu.

HDP’lilere rağmen vazgeçmedi

Geçen hafta sevdiği kızla nişanladığı ve düğününü yapmaya hazırlandığı oğlu Mehmet Akar’ın ortadan kaybolması üzerine anne Akar, polis merkezine başvuru yaptı. Daha sonra oğlunun telefonunu inceleyen anne Akar, HDP’den gelen mesajlardan dolayı HDP Diyarbakır İl Başkanlığına gitti.

Oğlunun telefonuna gelen mesajlardan dolayı HDP’lilerce dağa kaçırılacağını düşünerek, gittiği parti yetkililerinden oğlunu isteyen Akar, olumsuz cevap alması üzerine camını kırdığı il binasının önünde oturma eylemi başlattı.