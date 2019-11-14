OHAL Komisyonu’nda kabul sayısı düşük

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, “(OHAL Komisyonu’ nda) Bana biraz sayılar düşük gibi geldi. 140-130 bin ihraç var. 100 binini inceledi, 9 bininin haklı olduğu sonucuna vardı. Yüzde 90’ı haksız dedi. Mahkemeler yüzde 50 beraatle çalışıyor Türkiye’de. Ama bu komisyon yüzde 10’unu haklı buldu. Bilmiyorum ölçütleri nedir?” dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, katıldığı bir televizyon programında KHK’lılarla ilgili açıklamada bulundu. Feyzioğlu, OHAL komisyonunda incelenen sayının düşük olduğuna dikkat çekerek, şunları anlattı: “KHK ihraçlarıyla ilgili sıkıntı şu; KHK’yla ihraç edilmiş, fakat sonra beraat etmiş,suçu işlememiş ve beraat etmiş bir kişiyi mahkeme almış incelemiş – Ceza Mahkemesinden daha derin kim inceleyebilir ki- suçunu sabit görmemiş. Ya suçu işlemediği sabit demiş ya da delil yetersizliği demiş. Ama zaten delil yetersizliği de kötü bir şey değildir. Çünkü siz zaten olmayan bir şeyin olmadığını ispatlayamazsınız ki. Birinize ben adam öldürdü desem, tanığınız yoksa, evde yalnız başınıza oturuyorsanız delil yetersizliğinden beraat edersiniz. Başka yerde olduğunuz sabitse suçu işlemediğinden beraat edersiniz... Beraat etmiş kişi, İhraçları İnceleme Komisyonu’na gidiyor. Orada bana biraz sayılar düşük gibi geldi. 140-130 bin ihraç var. 100 binini inceledi, 9 bininin haklı olduğu sonucuna vardı. Yüzde 90’ı haksız dedi. Mahkemeler yüzde 50 beraatle çalışıyor Türkiye’de. Her açılan yüz davanın ellisi beraatla sonuçlanıyor. Ama bu komisyon yüzde 10’unu haklı buldu. Bilmiyorum ölçütleri neler bu bir idarîkomisyon. İhraçları İnceleme Komisyonu’nun kararlarını İdare Mahkemesi’ne götürmek mümkün. İdare Mahkemeleri delil arayıp bulamadığı hallerde ihracın iptaline ve işe iadeye karar verirlerse bu biter. Geri dönebilirler.”

11 bin kişi iki haftada tahliye oldu

Feyzioğlu, ByLock ile alakalı olarak “Meselâ ‘Mor Beyin’ diye bir program yapılmış. Bunu ben ortaya çıkarttım 11 bin kişi iki haftada tahliye oldu bu sayede. Özü sulandırma programı. Örneğin sen müzik dinlemek istiyorsun, müzik uygulaması indiriyorsun telefonuna, öbürü kıble programı, öbürü namaz saati, öbürü ikinci el araba. Bağlandığın anda ByLock serverına gidiyorsun, ByLock serverından sinyal alıyorsun. Polis çıkartmış onları, aa ByLock’çu oldun. Geçmiş olsun, at içeriye 1 sene. Sonra Yargıtay öyle güzel bir karar ortaya koydu ki; “ByLock’tan sinyal almak yetmez, Mesaj içeriklerini okumayana ben ByLock’çu demem” dedi. Yargıtay ilk derece mahkemelerine doğruyu göstermiş oldu” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Yeni Asya