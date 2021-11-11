Oktay’dan EYT cevabı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaş şartı sağlanmadan emeklilik hakkının kazanılamayacağını söyledi.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 26 Ekim tarihinde yapılan 2022 yılı bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a EYT ile ilgili çalışmaların ne durumda olduğunu sordu. Paylan’ın sorusuna yaklaşık 1 hafta sonra yazılı cevap veren Oktay, yaş şartı yerine gelmeden emekli olunamayacağını ifade etti. Oktay EYT’liler ile ilgili ne tür çalışma yapıldığı sorusuna şu şekilde cevap verdi: “Emeklilik için yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartı vardır ve bu şartların hepsi yerine getirilince emeklilik hakkı kazanılır.”

Haber Merkezi