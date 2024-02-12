Önce BAE, sonra Mısır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın resmi ziyaretler için 12-13 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’ne, 14 Şubat’ta ise Mısır’a gideceğini duyurdu.

İletişim Başkanlığı’ndan iki ziyarete ilişkin yapılan açıklama şöyle: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, vaki davetlere icabetle 12-13 Şubat 2024 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne, 14 Şubat 2024 tarihinde ise Mısır Arap Cumhuriyeti’ne resmi ziyaretlerde bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek’ teması altında, Dubai’de düzenlenecek olan Dünya Hükümetler Zirvesi’ne 13 Şubat’ta onur konuğu olarak iştirak edeceklerdir. Çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacaklardır.” Haber Merkezi

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